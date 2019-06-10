Войска еще одной страны покинут Ирак

Власти Новой Зеландии решили к середине 2020 года полностью завершить свою военную миссию в Ираке

Фото: REUTERS/Aboud Hamam.

Вслед за Германией и Нидерландами, власти которых приняли решение вывести своих инструкторов из Ирака, аналогичное решение было принято и правительством Новой Зеландии.

Об этом 10 июня сообщила новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн, отметив, что в феврале 2015 года ее страна "взяла на себя обязательства перед иракским правительством и коалицией" провести обучение местных сил безопасности, чтобы повысить их боеспособность и предотвратить возрождение террористической группировки "Исламское государство".

"Касательно Ирака, нам пора покинуть эту страну... В течение следующих 12 месяцев Новая Зеландия сможет свернуть свои войска и завершить это обязательство", – цитирует Ардерн New Zealand Herald.

На данный момент в Ираке дислоцированы 95 военнослужащих из Новой Зеландии. В июле этого года их численность сократят до 75, в январе 2020 года – до 45, а к июню следующего года миссию планируют завершить полностью.

Вместо военной помощи Новая Зеландия планирует увеличить "стабилизирующее финансирование" – с 2,4 до 3 млн долларов ежегодно в течение следующих трех лет.

Напомним, что в прошлом месяце американская администрация приняла внезапное решение отозвать персонал дипмиссии США в этой Ираке – посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле.

Мы также писали, что в конце 2018 года американский президент Дональд Трамп без предупреждения прилетел в эту ближневосточную страну.

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