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Войска НАТО на границе: в Беларуси сделали важное заявление

31 января, 17:45

Минск не видит для себя угрозы в усилении восточного фланга НАТО

Фото: AFP
Войска НАТО на границе: в Беларуси сделали важное заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/317/a16/5c5317a160a97.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/317/a16/5c5317a160a97.jpg Другие страны Минск не видит для себя угрозы в усилении восточного фланга НАТО

Беларусь не рассматривает расширенное передовое военное присутствие НАТО на востоке Европы как угрозу своей безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, выступая в четверг в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Мы не считаем, что это нацелено на нас", – сказал он.

Затем он несколько скорректировал свои высказывания на этот счет, заверив, что Минск принимает во внимание интересы Москвы. "(Однако) мы не считаем, что это угрожает нам напрямую", - отметил Кравченко, говоря о расширенном передовом военном присутствии Североатлантического альянса на востоке Европы.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко не доволен тем, что Россия не помогает своему союзнику наращивать военную мощь, а занимается модернизацией только своего войска.

Также сообщалось, что Россия получила новые военные возможности в Беларуси. Вступило в силу соглашение между РФ и Беларусью о совместном обеспечении региональной группировки войск обеих стран.

Как известно, в НАТО неоднократно заявляли, что усиливают свой восточный фланг в ответ на агрессивные действия России в Украине.

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Тег НАТО, Беларусь, Лукашенко

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ТАСС

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