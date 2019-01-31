Войска НАТО на границе: в Беларуси сделали важное заявление
Минск не видит для себя угрозы в усилении восточного фланга НАТО
Беларусь не рассматривает расширенное передовое военное присутствие НАТО на востоке Европы как угрозу своей безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, выступая в четверг в Атлантическом совете в Вашингтоне.
"Мы не считаем, что это нацелено на нас", – сказал он.
Затем он несколько скорректировал свои высказывания на этот счет, заверив, что Минск принимает во внимание интересы Москвы. "(Однако) мы не считаем, что это угрожает нам напрямую", - отметил Кравченко, говоря о расширенном передовом военном присутствии Североатлантического альянса на востоке Европы.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко не доволен тем, что Россия не помогает своему союзнику наращивать военную мощь, а занимается модернизацией только своего войска.
Также сообщалось, что Россия получила новые военные возможности в Беларуси. Вступило в силу соглашение между РФ и Беларусью о совместном обеспечении региональной группировки войск обеих стран.
Как известно, в НАТО неоднократно заявляли, что усиливают свой восточный фланг в ответ на агрессивные действия России в Украине.
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