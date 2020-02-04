ВОЗ официально объявила вспышку коронавируса эпидемией

Эксперты ВОЗ считают, что пока еще нет оснований говорить о пандемии

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию со многочисленными очагами, а не как пандемию. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции в Женеве директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан.

"В настоящее время мы имеем не пандемию, а находимся на стадии эпидемии с многочисленными очагами, и мы попытаемся остановить передачу вируса во всех этих очагах", - сказала она.

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Напомним, китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тысячи человек. Общее число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом, выросло до 427 человек.

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Тем временем, в Минздраве Украины рассказали, когда получат тесты для выявления нового коронавируса.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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