ВОЗ: еще один регион оказался на критическом пороге пандемии коронавируса

На Ближнем Востоке зарегистрировано уже более миллиона случаев заражения коронавирусом

Ближний Восток на фоне ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса оказался на "критическом пороге" ускоряющейся пандемии COVID-19. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения на Ближнем Востоке Ахмед аль-Мандхари, передает aljazeera.

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"Мы находимся на критическом пороге в нашем регионе", - сказал Ахмед аль-Мандхари.

В ВОЗ сообщили, что на Ближнем Востоке зарегистрировано уже более миллиона случаев заражения коронавирусом. Речь идет о 22 странах, охватывающих регион Восточного Средиземноморья от Марокко до Пакистана.

По данным ВОЗ, более 80% всех смертей в регионе было зарегистрировано в пяти странах: Египте, Иране, Ираке, Пакистане и Саудовской Аравии.

По словам Аль-Мандхари, это "важный этап".

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"Количество случаев, зарегистрированных только в июне, превышает общее количество случаев, зарегистрированных в течение четырех месяцев после первого зарегистрированного случая в регионе 29 января", - сказал он.

Аль-Мандхари объясняет рост числа случаев усилением тестирования, а также отменой в последние недели ограничений, введенных для борьбы с распространением вируса.

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Он призвал людей проявлять "осторожность и бдительность", так как были ослаблены ограничения и комендантский час, и соблюдать протоколы, рекомендованные органами здравоохранения.

"Ослабление ограничений не означает ослабления реакции или ослабления социальных обязанностей", – сказал аль-Мандхари, добавив, что существует риск того, что число случаев возрастет по мере открытия общественных мест "даже в тех странах, где ситуация сейчас стабилизируется".

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В ВОЗ также заявили, что правительствам стран Ближнего Востока необходимо приложить больше усилий для подготовки койко-мест интенсивной терапии и отделений неотложной помощи.

Ранее в Панамериканской организации здравоохранения ВОЗ заявили, что Северная, Центральная и Южная Америка стали новым эпицентром пандемии COVID-19 из-за увеличения роста новых случаев инфицирования.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 10 694 060 случаев заражения COVID-19, умерли 516 210 человек.

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