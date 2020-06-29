ВОЗ намерена выяснить причину возникновения коронавируса: в Китай едут эксперты

Гебрейесус надеется, что эта работа приведет к пониманию того, как вирус начал распространение

На будущей неделе группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправится в Китай для выяснения происхождения коронавируса COVID-19. По словам гендиректора организации, эта работа "приведет к пониманию того, как вирус начал распространение, и что мы можем сделать для подготовки к вспышкам болезней в будущем"

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Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"Мы можем лучше бороться с этим вирусом, когда знаем все о нем, включая то, как он начал распространяться, и мы направим команду на будущей неделе в Китай для работы над этим", – сказал он.

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Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что завершение пандемии коронавируса пока не просматривается, а заболеваемость ускоряется. Также организация уже заявила о новой волне коронавируса в Европе.

Напомним, ранее Гебрейесус также прогнозировал, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться в течение десятилетий.

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