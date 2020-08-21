ВОЗ назвала сроки окончания пандемии коронавируса

Исторический опыт подсказывает, что все закончится не раньше весны 2022 года

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая недавно нашла виновных во второй волне коронавируса, назвали ориентировочные сроки окончания пандемии. Как заявил 21 августа на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, пандемия коронавируса завершится менее чем за два года.

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"У нас есть недостаток в виде глобализации и большой взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Поэтому мы надеемся завершить эту пандемию менее чем за два года", – заявил глава ВОЗ.

В своих прогнозах Гебреисус опирается на опыт, который пережило человечество во время пандемии испанского гриппа – самой массовой пандемии гриппа за всю новейшую историю как по числу заразившихся, так и по числу умерших. Так, порядка 30% от общего числа населения Земли переболели, а умерли более 17 млн человек. Пандемия "испанки" длилась как раз два года: с января 1918 года по 1920 год.

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Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года. Соответственно, окончания пандемии не стоит ждать раньше весны 2022 года.

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