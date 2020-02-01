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ВОЗ объяснила, можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая

1 февраля, 16:28

В организации сделали важное заявление по вакцине

/ Фото: Анастасия Искрицкая

Всемирная организация здравоохраненияразвенчала миф о том, что получатели посылок и писем из Китая рискуют заразиться коронавирусом 2019-nCoV. Об этом организация сообщила в своем Twitter.

"Да, это безопасно. Люди, получающие посылки из Китая, не подвержены риску заражения 2019-nCoV. Согласно последним анализам, коронавирусы не живут долго на таких объектах, как письма или посылки", – говорится в сообщении.

Также в ВОЗ отметили, что на данный момент вакцины от опасного заболевания нет, а обычные вакцины от пневмонии от вируса не защищают.

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"Вирус новый и другой. Ему нужна собственная вакцина", – рассказали в организации и добавили, что каких-либо специальных лекарств для лечения вируса тоже не существует.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Ранее мы уже сообщали, что от нового коронавируса из Китая нет вакцины и в ближайшее время она не появится. Также в борьбе с вирусом не поможет использование масок и употребление чеснока. Об этом рассказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский. Также он назвал людей, для которых коронавирус представляет страшную угрозу.

Напомним, число жертв "уханьской" вирусной пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, составило уже 259 человек. Еще 11,7 тыс. человек числятся как инфицированные.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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