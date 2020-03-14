ВОЗ объявила пандемию, а Путин "обнулился": главные события мира

Гражданка Украины вылечилась в Италии от коронавируса, но знаменитого голливудского актера COVID-19 не пощадил. Читайте ТОП-5 новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Масштабы и стремительность распространения коронавирусной инфекции в мире дает все основания, чтобы охарактеризовать происходящее уже не как эпидемию, а как пандемию COVID-19. Об этом глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил на брифинге 11 марта.

"Пандемия – это не слово, которое можно использовать с легкомысленностью или небрежностью. Это слово, которое при неправильном использовании может вызвать необоснованный страх или неоправданное признание того, что борьба завершена, что приводит к ненужным страданиям и смерти. Характеризация ситуации как пандемии не меняет оценки ВОЗ, касательно исходящей от коронавируса угрозы. Это не меняет ни того, что ВОЗ делает, ни того, что должны делать страны", – подчеркнул Гебреисус.

Он подчеркнул, что просто анализ количества случаев инфицирования и числа пораженных стран не дает полной картины происходящего, поскольку из 118 тысяч пациентов в 114 странах более 90% случаев приходится на четыре страны – Италию, Иран, Китай и Южную Корею. При этом в двух последних темпы эпидемии значительно снизились.

В то же время в 81 стране мира пока что не зафиксировали ни одного случая COVID-19, а в 57, включая Украин,у – 10 или меньше.

"Все страны все еще могут изменить ход этой пандемии", – подчеркнул глава ВОЗ, призвав все страны в борьбе с коронавирусом соблюдать баланс между здравоохранением, минимизацией экономического ущерба и соблюдением прав человека.

На этом фоне Гебреисус призвал все страны:

активировать и расширять механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации;

информировать своих граждан о рисках и о мерах самозащиты;

находить, изолировать, тестировать и лечить каждого пациента с COVID-19, а также отслеживать всех, с кем они вступали в контакт.

Напомним, что в Украине из-за коронавируса объявили карантин. Вы можете узнать из видеосюжета "Сегодня", какие меры это предполагает.

"Черный понедельник" на фондовом рынке: впервые с 2008 года зафиксирован рекордный обвал

9 марта оказалось "черным понедельником" для фондового рынка: впервые с 2008 года был зафиксирован рекордный обвал. Сперва после провала переговоров Саудовской Аравии и России о дополнительном сокращении добычи нефти обрушились фьючерсы ключевых американских биржевых индексов. Следом упали ведущие азиатские, европейские и американские индексы – торги в США впервые с 2008 года были приостановлены на 15 минут.

Цена нефти стала падать на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи черного золота в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против выступили Россия и Казахстан. Москва настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.

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"Мы считаем, что в эти выходные однозначно началась война цен на нефть между ОПЕК и Россией. Прогноз для нефтерынка еще плачевнее, чем в ноябре 2014 года, когда такая ценовая война началась в последний раз, поскольку речь идет о значительном падении спроса на нефть из-за коронавируса", – говорилось в докладе Goldman Sachs.

Как написали журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и неназванных представителей властей Саудовской Аравии, снижение цен на нефть, которое предприняла нефтяная корпорация Saudi Aramco, должно ослабить позиции России на мировом рынке. По данным источника, такой ход корпорации "является элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка".

Газета указывает, что руководство Saudi Aramco сообщило покупателям: с апреля стоимость на поставки сырья в США снизится на 7 долларов за баррель, в страны Северной Европы – на 8 долларов, в страны Восточной и Юго-Восточной Азии – на 6.

Представитель властей Саудовской Аравии заявил, что снижение цен направлено напрямую на ослабление российских позиций. При этом подчеркивается, что на такой шаг саудовская сторона пошла после провала переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+.

Собственно, так и произошло: "нефтяная война" пагубно сказалась на акциях именно российских компаний. В частности, 9 марта на Лондонской фондовой бирже обрушились депозитарные расписки на акции целого ряда российских нефтяных компаний: "Роснефти" (на 22,5%), "Газпрома" (15,4%), "Новатэка" (11,1%), "Лукойла" (17,3%), "Татнефти" (19%).

Падение задело металлургические и потребительские компании РФ: "Северсталь" потеряла 7%, НЛМК – 12,5%, Evraz – 11,4%, а также "Магнит" – 17% и X5 Retail Group – 14%. А глобальные депозитарные расписки на акции банка ВТБ потеряли 15,2%.

В тренде Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии

Также это не обошло стороной и курс рубля – российская валюта также резко "просела": стоимость доллара в РФ поднялась до 74,8 рубля, а евро – до 85,4 рубля. Это примерно на 10% больше официального курса, установленного Банком России.

Между тем цены на нефть начали восстанавливаться после рекордного паденияи выросли на 8%. По данным на утро 10 марта, стоимость барреля майской нефти Brent составляла 36,72 долл. (+6,90%). Баррель апрельской нефти WTI торговался по 33,20 долл. (+6,65%). В ходе предыдущих торгов падение цен на нефть марки Brent достигало 31,2%, на WTI – почти 33%.

Украинка с коронавирусом выздоровела в Италии

Гражданка Украины, у которой ранее обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 в Италии, выздоровела и уже покинула больницу. Об этом 13 марта сообщило hromadske, ссылаясь на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Екатерину Зеленко.

В то же время, по ее словам, недалеко от Милана из-за коронавируса в реанимацию попала другая украинка.

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"Ее состояние тяжелое. Генконсульство ждет официального подтверждения от госпиталя касательно диагноза. Предварительные тесты на коронавирус показали положительный результат. Родственники украинки проинформированы, мы держим ситуацию на контроле", – рассказала Зеленко.

Напомним, что Италия остается главным очагом эпидемии в Европе и вторым в мире после Китая – состоянием на 13 марта коронавирус выявили уже у более чем 15 тысяч человек. При этом жертвами инфекции стали уже 1 016 человек, а 1 258 выздоровели.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Италии Джузеппе Конте ввел по всей стране карантин и приказал закрыть все торговые магазины, за исключением продуктовых и аптек.

Еще 16 лет на Кремлевском троне: что нужно знать про "обнуление" Путина

Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы после встречи с президентом РФ поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции.

В поправке говорится о том, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации... вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность".

За принятие проголосовало 383 депутата, 43 воздержались, ноль – против. Таким образом, после вступления в силу этой поправки Путин сможет баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году, и если его выберут еще на два срока, он будет править Россией как минимум до 2036 года.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Еще 16 лет на Кремлевском троне: что нужно знать про "обнуление" Путина".

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Знаменитый голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита во время путешествия в Австралии заразились коронавирусом нового типа. Об этом актер написал на своей странице в Instagram.

"Рита и я сейчас в Австралии. Мы чувствовали себя уставшими, как будто подхватили простуду. А еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Нас проверили на наличие коронавируса. Результат оказался положительным", – говорится в сообщении.

По словам актера, сейчас он вместе с женой находится в изоляции.

"Мы будем тестироваться, наблюдаться и изолироваться столько, сколько требуется общественному здравоохранению и безопасности", – добавил он.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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