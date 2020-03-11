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ВОЗ объявила пандемию коронавируса

11 марта, 18:54

Станислав Кожемякин

Организация призвала не относиться к понятию пандемии легкомысленно или небрежно

Масштабы и стремительность распространения коронавирусной инфекции в мире дает все основания, чтобы охарактеризовать происходящее как пандемию COVID-19.

Об этом глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил на брифинге 11 марта.

"Пандемия – это не слово, которое можно использовать с легкомысленностью или небрежностью. Это слово, которое при неправильном использовании может вызвать необоснованный страх или неоправданное признание того, что борьба завершена, что приводит к ненужным страданиям и смерти. Характеризация ситуации как пандемии не меняет оценки ВОЗ, касательно исходящей от коронавируса угрозы. Это не меняет ни того, что ВОЗ делает, ни того, что должны делать страны", – подчеркнул Гебреисус.

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Он подчеркнул, что просто анализ количества случаев инфицирования и числа пораженных стран не дает полной картины происходящего, поскольку из 118 тысяч пациентов в 114 странах, более 90% случаев приходится на четыре страны. При этом в двух из них – в Китае и Южной Корее – темпы эпидемии значительно снизились.

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Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

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