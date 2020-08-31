ВОЗ предупредила о катастрофе из-за отмены карантинных мер

Всемирная организация здравоохранения полностью поддерживает усилия стран мира по восстановлению экономики и открытого общества, но хочет, чтобы этот процесс был контролируем и безопасен, иначе "это путь к катастрофе". Об этом заявил на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

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"Мы хотим, чтобы дети возвращались в школу, а люди возвращались на работу, но мы хотим, чтобы это было сделано безопасно", – цитируют в Twitter ВОЗ его заявление.

В организации понимают, что за восемь месяцев пандемии люди устали и хотят вести обычную жизнь, но ни одна страна "не может просто притвориться, что пандемия COVID-19 закончилась".

Гебреисус добавил, что, если пустить распространение коронавируса на самотек, это будет чревато неприятными последствиями.

"Реальность такова, что этот коронавирус легко распространяется, он может быть смертельным для людей любого возраста, и большинство людей остаются восприимчивыми... Если страны серьезно относятся к открытию, они должны серьезно относиться к пресечению передачи и спасению жизней", – также говорится в заявлении.

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Глава ВОЗ подчеркнул, что соблюдение баланса между снятием некоторых карантинных мер и сохранением жизней людей возможно только в том случае, если страны контролируют передачу коронавируса.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что пандемия заболевания, вызываемого коронавирусом, оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей.

Также мы сообщали, что в ВОЗ надеются на завершение пандемии менее чем за два года.

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