ВОЗ призвала готовиться к новым пандемиям

Нынешняя пандемия коронавируса COVID-19 не последняя и страны мира должны готовиться к новым пандемиям и инвестировать в здравоохранение. Об этом заявил в ходе медиа-брифинга глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает "Укринформ".

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"Это будет не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки и пандемии – это факт жизни. Но когда наступит следующая пандемия, мир должен быть готов – более готов, чем был в этот раз", – заявил он.

По словам Гебрейесуса, в последние годы многие страны пренебрегали общественным здравоохранением, которое является основой для ответа на пандемии.

Глава ВОЗ подчеркнул, что часть обязательств каждой страны должна заключаться в инвестировании в общественное здравоохранение в качестве вложения "в более здоровое и безопасное будущее".

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Напомним, в Європе уже пять недель подряд растет средний уровень заболеваемости COVID-19, в некоторых странах он приблизился к показателям марта, когда наблюдался разгар первой волны пандемии коронавируса.

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Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что массовая вакцинация от коронавируса в мире может начаться не раньше середины 2021 года.

В эксклюзивном интервью "Сегодня" руководитель программ ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций в отрасли здравоохранения Гийом Симонян сообщил, что Украина в следующем году может получить восемь миллионов доз вакцин от коронавируса.

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