ВОЗ призвала страны помочь курящим людям отказаться от вредной привычки

Создание во многих странах свободных от курения пространств, высокие цены на табачную продукцию способствовали росту числа желающих бросить курить

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Всемирная организация здравоохранения призвала государства оказывать поддержку и помощь курящим людям, желающим отказаться от табака. Она отметила прогресс в борьбе с пагубной привычкой в мире, обратив внимание вместе с тем на тот факт, что курящими сейчас являются 1,1 млрд жителей планеты, и это число на протяжении ряда лет не снижается.

"В борьбе с табаком достигнут прогресс, но нужны более активные действия, чтобы помочь людям отказаться от этой вредной продукции", — указывает ВОЗ. Подчеркивается, что сейчас в 136 странах "пять миллиардов людей, или 65% мирового населения, охвачены по меньшей мере одной из мер, предусмотренных программой MPOWER". Это в четыре раза больше, чем в 2007 году. Программа MPOWER, принятая ВОЗ в 2007 году, предусматривает, в частности, государственный мониторинг употребления табака, запрет на его рекламу и ясные надписи на упаковке о том, что курить вредно.

Главное внимание в докладе ВОЗ за 2019 года о "глобальной эпидемии табака" уделено вопросу о том, как помочь людям бросить курить. Подчеркивается, что в 23 странах, на которые приходится более 30% населения планеты (2,4 млрд человек), предоставляются "всеобъемлющие услуги" желающим отказаться от губительной привычки. В основном это государства с высокими доходами на душу населения. В то же время во многих странах с низкими доходами таких услуг нет, и, как отмечают авторы доклада, "в глобальном масштабе оказание поддержки в прекращении потребления табака остается низкой".

Создание во многих странах свободных от курения пространств, высокие цены на табачную продукцию, запрет на рекламу табака способствовали росту числа желающих бросить курить. Проведенные в ряде государств опросы показали, что такое намерение высказали более 60% курящих, например, в Китае — более 40%, в Украине — около 70%, в Ботсване — более 80%.

"Действия, направленные на прекращение курения, должны стать приоритетом для стран", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, предоставление поддержки курящим, стремящимся побороть пагубную привычку, даст возможность предотвратить "годы изнуряющих болезней и миллионы смертей".

Напомним, что украинские депутаты готовят новые ограничения для курящих – уже очень скоро сигареты уберут с магазинных витрин, а мест для курения станет меньше.

Также сообщалось, что законодательное собрание американского штата Гавайи рассматривает законопроект о постепенном повышении возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году.

Кроме того, мы писали, что оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио объявил о запрете курения и вейпинга на объектах проведения Олимпиады и Паралимпиады.

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