ВОЗ призвала страны помочь курящим людям отказаться от вредной привычки
Создание во многих странах свободных от курения пространств, высокие цены на табачную продукцию способствовали росту числа желающих бросить курить
Всемирная организация здравоохранения призвала государства оказывать поддержку и помощь курящим людям, желающим отказаться от табака. Она отметила прогресс в борьбе с пагубной привычкой в мире, обратив внимание вместе с тем на тот факт, что курящими сейчас являются 1,1 млрд жителей планеты, и это число на протяжении ряда лет не снижается.
"В борьбе с табаком достигнут прогресс, но нужны более активные действия, чтобы помочь людям отказаться от этой вредной продукции", — указывает ВОЗ. Подчеркивается, что сейчас в 136 странах "пять миллиардов людей, или 65% мирового населения, охвачены по меньшей мере одной из мер, предусмотренных программой MPOWER". Это в четыре раза больше, чем в 2007 году. Программа MPOWER, принятая ВОЗ в 2007 году, предусматривает, в частности, государственный мониторинг употребления табака, запрет на его рекламу и ясные надписи на упаковке о том, что курить вредно.
Главное внимание в докладе ВОЗ за 2019 года о "глобальной эпидемии табака" уделено вопросу о том, как помочь людям бросить курить. Подчеркивается, что в 23 странах, на которые приходится более 30% населения планеты (2,4 млрд человек), предоставляются "всеобъемлющие услуги" желающим отказаться от губительной привычки. В основном это государства с высокими доходами на душу населения. В то же время во многих странах с низкими доходами таких услуг нет, и, как отмечают авторы доклада, "в глобальном масштабе оказание поддержки в прекращении потребления табака остается низкой".
Создание во многих странах свободных от курения пространств, высокие цены на табачную продукцию, запрет на рекламу табака способствовали росту числа желающих бросить курить. Проведенные в ряде государств опросы показали, что такое намерение высказали более 60% курящих, например, в Китае — более 40%, в Украине — около 70%, в Ботсване — более 80%.
"Действия, направленные на прекращение курения, должны стать приоритетом для стран", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, предоставление поддержки курящим, стремящимся побороть пагубную привычку, даст возможность предотвратить "годы изнуряющих болезней и миллионы смертей".
Напомним, что украинские депутаты готовят новые ограничения для курящих – уже очень скоро сигареты уберут с магазинных витрин, а мест для курения станет меньше.
Также сообщалось, что законодательное собрание американского штата Гавайи рассматривает законопроект о постепенном повышении возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году.
Кроме того, мы писали, что оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио объявил о запрете курения и вейпинга на объектах проведения Олимпиады и Паралимпиады.
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