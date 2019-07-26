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ВОЗ призвала страны увеличить финансирование борьбы с гепатитом

26 июля, 03:10

У большинства из 325 млн людей, живущих с гепатитами В и С, нет доступа к проведению анализов и лечению

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Всемирная организация здравоохранения призвала мировое сообщество направить дополнительные средства на диагностику и лечение гепатита. Согласно опубликованному в пятницу ВОЗ исследованию, инвестиции в размере 6 млрд долларов ежегодно могли бы спасти от преждевременной смерти к 2030 году 4,5 млн жизней в странах с низкими и средними доходами на душу населения.

"В общей сложности 58,7 млрд долларов необходимы для того, чтобы ликвидировать к 2030 году вирусный гепатит как угрозу для общественного здравоохранения в 67 таких странах, — подчеркивает ВОЗ. — Это означает сокращение заражения гепатитом на 90% и смертности на 65%". По оценкам организации, направляя ежегодно на борьбу с опасной болезнью 6 млрд долларов, к 2030 году можно будет "предотвратить 4,5 млн преждевременных смертей и более 26 млн смертей после этой даты".

Подчеркивается, что у большинства из 325 млн людей, живущих с гепатитами В и С, "нет доступа к проведению анализов и лечению". Инвестируя в диагностику и лекарства, "страны могут спасти жизни и уменьшить расходы, связанные с длительным лечением цирроза и рака печени, являющихся следствием гепатита".

Как заявил в связи с публикацией исследования генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сегодня 80% людей, живущих с гепатитом, не имеют возможности лечиться. В преддверии отмечаемого ежегодно 28 июля Всемирного дня борьбы с гепатитом, подчеркнул он, ВОЗ призывает мировое сообщество к "смелому политическому лидерству и надлежащим инвестициям".

Гепатит — воспалительное заболевание печени. Существует пять основных его вирусов, известных как гепатит А, В, С, D и E (в зависимости от способов передачи). Симптомы гепатита могут различаться в зависимости от типа вируса, наиболее распространенными из них являются пожелтение кожи и глаз, чрезмерная утомляемость, тошнота, рвота и боли в области живота. При отсутствии своевременного лечения заболевание может привести к развитию фиброза (рубцевания), цирроза или рака печени.

Напомним, медики придумали, как легко побороть гепатит С.

Также мы писали, что вероятность получить вирус, такой как гепатит, во время косметических процедур является реальной угрозой, если в салоне не соблюдают правила контроля чистоты оборудования. Об этом рассказывает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Тег гепатит, ВОЗ

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ТАСС

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