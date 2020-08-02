ВОЗ продлила режим ЧС в связи с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией на три месяца. В комитете согласны, что пандемия до сих пор представляет собой чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения, вызывающую международную озабоченность.

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Об этом сообщил в субботу по итогам четвертого заседание комитет ВОЗ по ЧС, состоящий из 18 экспертов и 13 консультантов. Совещание состоялось 31 июля в Женеве, передает ТАСС.

Рекомендацию продлить такой режим комитет представил генеральному директору организации Тедросу Аданому Гебрейесус, и он с ней согласился. В этой связи комитет снова созовут в течение трех месяцев по решению генерального директора.

Кроме того, комитет рекомендовал ВОЗ "продолжать координировать и мобилизовывать" глобальные и региональные организации на борьбу с пандемией, оказывать поддержку странам в противодействии распространению COVID-19 и содействовать ускорению научных исследований для выяснения животного источника и потенциального природного резервуара коронавируса.

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Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заметил, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий.

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Напомним, что за время пандемии коронавируса в мире зарегистрировали 17,6 млн случаев заболевания, около 680 тыс. человек скончались, 11 млн человек выздоровели.

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