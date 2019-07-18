ВОЗ считает эпидемию Эболы в Конго международной проблемой

ВОЗ признала вспышку Эболы в ДРК 1 августа 2018 года

Фото: AFP

Всемирная организация здравоохранения назвала эпидемию лихорадки Эбола в Демократической республике Конго чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус.

Он призвал всех активизировать усилия в борьбе с этой вспышкой и помочь создать в ДРК более эффективную систему здравоохранения. Он предупредил об угрозе распространения лихорадки во всем регионе.

ВОЗ признала вспышку Эболы в ДРК 1 августа 2018 года. Ранее на этой неделе был зафиксирован первый случай этой лихорадки в городе Гома с населением свыше 2 млн человек. Город находится у границы с Руандой и находится на пересечении значимых региональных дорог. Риск дальнейшего распространения недуга в ДРК и соседнем регионе ВОЗ расценивает как "очень высокий".

Как известно, эпидемия Эболы возникла на востоке ДР Конго год назад. Ее жертвами стали уже 1600 человек. Это вторая крупнейшая вспышка этого опасного вирусного заболевания в Африке. В мае Евросоюз дополнительно выделил 5 миллионов евро гуманитарной помощи для борьбы со вспышкой лихорадки. По оценкам европейских экспертов, Эбола в Конго остается серьезной угрозой, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы остановить распространение эпидемии, включая усилия по вакцинации, лечению и другие мероприятия.

Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения не сможет вести борьбу с лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конгов прежнем объеме, если не будет ликвидирован пробел в финансировании противовирусных мероприятий в размере 54 млн долларов.

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