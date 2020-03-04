ВОЗ: в мире число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на более чем две тысячи человек

За пределами Китая инфекция выявлена у 2103 человек

Медики зафиксировали за сутки 2223 новых случая заражения коронавирусом в мире, причем 120 из них приходятся на Китай, откуда и началась эпидемия. Об этом сообщает информационный бюллетень ВОЗ. За пределами Китайской Народной Республики инфекция выявлена у 2103 человек.

По состоянию на 4 марта всего в мире подтверждены 93 090 случаев заражения, из которых 80 422 — в Китае и 12 668 — за его пределами. По данным влиятельной организации, умерли 2984 человека в Китае (38 за последние сутки) и 214 — по всему миру (48 за сутки. – Ред.).

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Напомним, что у жены инфицированного коронавирусом COVID-19 жителя Черновцов, которая ранее сдала анализы на коронавирус, удовлетворительное состояние здоровья, признаков заболевания у нее нет.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем.

Напомним, что бригады скорой помощи будут приезжать к людям с высокой температурой или подозрением на коронавирус. Так что в случае подозрения на заражение человеку не придется самостоятельно ехать в больницу. Бригада скорой знает, что делать в случае вспышки коронавируса.

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