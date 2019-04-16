ВОЗ: Вспышка кори наблюдается по всему миру

Украина, Мадагаскар и Индия больше всего пострадали от этой болезни

Фото: amicopediatra.it.

Число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ отмечает, что предварительные данные указывают, что во всех регионах мира наблюдаются вспышки заболеваемости.

"Количество случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, увеличилась втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – отметили в организации.

В частности, в Африке наблюдается наибольший рост – на 700%.

При этом в ВОЗ заявили, что реальные цифры могут быть намного больше, поскольку только 1 из 10 случаев в мире фиксируется статистикой.

Подчеркивается, что Украина, Мадагаскар и Индия больше всего пострадали от этой болезни, с десятками тысяч зарегистрированных случаев на миллион человек. Вспышки кори также зафиксированы в Бразилии, Пакистане и Йемене, где произошло много смертей – в основном среди маленьких детей.

Но при этом увеличение количества случаев наблюдается и в странах с высоким уровнем охвата вакцинацией – в США и Таиланде.

ООН утверждает, что корь можно заранее предупредить правильными вакцинами, но глобальный уровень первой стадии иммунизации "остановился" на уровне 85% из 95%, необходимых для предотвращения вспышек болезни.

Напомним, в 2018 году от осложнений кори в Украине умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом на протяжении года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.

Медики призвали родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок. Врачи напомнили, что бесплатно могут вакцинироваться дети в возрасте до 18 лет, а также взрослые из групп риска – военные-участники операции Объединенных сил, студенты, педагоги и медики.

Также мы сообщали, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Министерство образования и науки совместно с Минздравом издали указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады.

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