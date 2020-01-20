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Воздушная тревога: в Багдаде рядом с посольством США разорвались ракеты

20 января, 23:48

По информации СМИ, разоврались три ракеты

/ Фото: Flickr

"Зеленая зона" Багдада, где находятся административные здания и посольства, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас".

По его данным, три ракеты разоврались неподалеку от посольства США. Сообщается, что одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги.

О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.

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Напомним, что Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, – Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. Также СМИ сообщили о том, что Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию Касема Сулеймани, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. 63-летний генерал-лейтенант оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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Ирак США посольство багдад удар

Источник: ТАСС

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