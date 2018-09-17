Возле египетского храма нашли новую статую сфинкса

Сегодня, 04:01

Статуя, скорее всего, относится к эпохе Птолемеев


facebook.com/moantiquities

facebook.com/moantiquities

facebook.com/moantiquities

В храме недалеко от Асуана египетская археологическая миссия  обнаружила статую сфинкса из песчаника. Об этом сообщает Министерство по делам древностей страны в Facebook.

Генеральный секретарь Верховного совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири объяснил, что статуя, скорее всего, относится к эпохе Птолемеев (331 год до нашей эры − 31 год нашей эры).

Руководитель организации Асуанские древности Абдель Монейм Саид заявил, что они планируют проводить больше археологических исследований, чтобы получить новую информацию о сфинксе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, этим летом в Африке археологи раскопали гигантский саркофаг из черного гранита. Находка вызвала волну любопытства и шквал комментариев в сети, однако эксперты до сегодняшнего дня не знали, что размещено внутри странного объекта.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на министерство древностей Египта, скелеты из саркофага принадлежат женщине 20 лет, мужчине, которому еще не было 40 лет и мужчине, которому почти 50 лет. Ни один из них не являлся представителем знатного рода или правителем.

Напомним, ранее археологи обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана. Также сообщалось, что недалеко от "Зоны 51" нашли загадочный охраняемый круг.
Египет, археологи, статуя, находка, сфинкс
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

Рисунок является настоящей сенсацией для археологии. Фото: Magnus Haaland

Археологи обнаружили древнейший рисунок в человеческой истории (фото)

14 Сентября, 07:48

Рисунок был сделан 73 тысячи лет назад, что является рекордом для археологии

Fun

В пещере найдены уникальные вещи. Фото: depositphotos

Ученые нашли в древней пещере нечто невероятное

14 Сентября, 07:02

Обнаружены необычные артефакты
Загрузка...

Другие новости

Возле Софии Киевской археологи обнаружили уникальные находки

13 Сентября, 10:46

Под собором нашли кости женщины-язычницы, жившей в Х веке

Fun

На дне озера нашли затопленную церковь. Фото: Bursa Uludağ University

Ученые нашли на дне озера невероятное сооружение: первые фото

8 Сентября, 08:20

В этом регионе много веков назад стоял древний город

Fun

Археологи нашли редкие артефакты. Фото: pixabay

Внутри древних горшков обнаружена неожиданная находка: появилось фото

6 Сентября, 11:25

Артефакты были найдены на месте археологических раскопок

Fun

Гробница. Фото: cretapost.gr

Найдена и вскрыта таинственная двойная гробница: первые фото

5 Сентября, 05:43

Найденные останки принадлежат двум мужчинам
Загрузка...