Возле египетского храма нашли новую статую сфинкса

В храме недалеко от Асуана египетская археологическая миссия обнаружила статую сфинкса из песчаника. Об этом сообщает Министерство по делам древностей страны в Facebook.

Генеральный секретарь Верховного совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири объяснил, что статуя, скорее всего, относится к эпохе Птолемеев (331 год до нашей эры − 31 год нашей эры).

Руководитель организации Асуанские древности Абдель Монейм Саид заявил, что они планируют проводить больше археологических исследований, чтобы получить новую информацию о сфинксе.

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Напомним, этим летом в Африке археологи раскопали гигантский саркофаг из черного гранита. Находка вызвала волну любопытства и шквал комментариев в сети, однако эксперты до сегодняшнего дня не знали, что размещено внутри странного объекта.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на министерство древностей Египта, скелеты из саркофага принадлежат женщине 20 лет, мужчине, которому еще не было 40 лет и мужчине, которому почти 50 лет. Ни один из них не являлся представителем знатного рода или правителем.

Напомним, ранее археологи обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана. Также сообщалось, что недалеко от "Зоны 51" нашли загадочный охраняемый круг.