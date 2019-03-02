Возле Курильских островов произошло второе за несколько дней землетрясение
Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в районе прилегающем к южной части Курил
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу на самом северном японском острове Хоккайдо в районе, прилегающем к южной части Курил. Угрозы цунами нет, сообщает Метеорологическое управление страны, выполняющее функции сейсмологической службы.
О жертвах и ущербе данных не поступало.
Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в районе города Немуро. Этот город непосредственно обращен к южнокурильскому острову Кунашир, а также островам малой Курильской гряды.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов.
"Сейсмическое событие произошло в пятницу утром по местному времени. Его очаг залегал на глубине 130,9 км. Эпицентр находился в 64 км южнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир", - сказал представитель Российской академии наук.
Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11,9.
В свою очередь, на сейсмостанции "Южно-Сахалинск" сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах не ощущалось.
"Угроза цунами не объявлялась", - подчеркнул представитель сейсмостанции.
Ранее извержение вулкана на Курилах сняли вблизи.
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