Возле Курильских островов произошло второе за несколько дней землетрясение

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в районе прилегающем к южной части Курил

Фото: Wikipedia..

Возле Курильских островов произошло второе за несколько дней землетрясение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/55b/2c3/5c455b2c3e79b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/55b/2c3/5c455b2c3e79b.jpg 2019-03-02T07:58:00+02:00 Другие страны Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в районе прилегающем к южной части Курил

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу на самом северном японском острове Хоккайдо в районе, прилегающем к южной части Курил. Угрозы цунами нет, сообщает Метеорологическое управление страны, выполняющее функции сейсмологической службы.

О жертвах и ущербе данных не поступало.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в районе города Немуро. Этот город непосредственно обращен к южнокурильскому острову Кунашир, а также островам малой Курильской гряды.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов.

"Сейсмическое событие произошло в пятницу утром по местному времени. Его очаг залегал на глубине 130,9 км. Эпицентр находился в 64 км южнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир", - сказал представитель Российской академии наук.

Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11,9.

В свою очередь, на сейсмостанции "Южно-Сахалинск" сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах не ощущалось.

"Угроза цунами не объявлялась", - подчеркнул представитель сейсмостанции.

Ранее извержение вулкана на Курилах сняли вблизи.

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