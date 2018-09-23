Возле побережья Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского судна

Компания Massoel Shipping, которой принадлежит судно, работает с властями Нигерии для оперативного и безопасного освобождения моряков

12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus были похищены в территориальных водах Нигерии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию-оператора судна Massoel Shipping.

Корабль вышел из нигерийского порта Лагос с партией зерна. Нападение пиратов произошло в 45 милях к юго-западу от острова Бонне. Пиратам удалось захватить 12 из 19 членов команды.

В компании заявили о сотрудничестве с властями Нигерии для оперативного и безопасного освобождения моряков.

По данным оператора, ни один из захваченных членов экипажа не является гражданином Швейцарии. Гражданами каких стран являются моряки, в компании не рассказали. В морской полиции и Военно-морском флоте Нигерии сообщили, что не знали о нападении на судно MV Glarus. Ведомства начали свое расследование инцидента.

Ранее нигерийские пираты похитили шесть человек из экипажа немецкого судна.

Как сообщалось, количество пиратских атак на морские суда в водах Восточной Африки в 2017 году увеличилось вдвое.

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