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У берегов Шри-Ланки четвертый день горит танкер с нефтью: фото и видео

6 сентября, 11:39

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Власти страны попросили помощи у соседних государств

У берегов Шри-Ланки четвертый день горит нефтяной танкер MT New Diamond. Утечки нефти пока не было.

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Об этом сообщают Военно-морские силы страны, передает Associated Press.

Пожар начался в котле машинного отделения. На танкере находились 23 члена экипажа – 18 филиппинцев и пять греков. В результате возгорания погиб один член экипажа, еще двое получили ранения, оба – филиппинцы. Раненого третьего инженера госпитализировали в стабильном состоянии.

По данным СМИ, танкер перевозил почти 2 миллиона баррелей сырой нефти из порта Мина эль-Ахмади в Кувейте в индийский порт Парадип.

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Сейчас с огнем борются четыре буксира, три корабля ВМС Шри-Ланки и шесть индийских кораблей. Спасатели сообщают, что взяли под контроль пожар, но пока не потушили.

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SRI LANKA NAVY/ SRI LANKA AIR FORCE Видео: Reuters

Руководитель Управления охраны морской среды Шри-Ланки Даршан Лахандапур заявила, что страна не имеет ресурсов для борьбы с такой масштабной катастрофой. Она попросила помощи у других стран региона.

Ожидается, что 6 сентября к спасателям присоединятся еще 10 британских и голландских специалистов, включая специалистов по спасательным операциям, оценщиков стихийных бедствий и юридических консультантов.

Видео: Reuters

Напомним, ранее у берегов Италии сгорела лодка с мигрантами, погибли по меньшей мере три человека.

Также мы сообщали, что в американском штате Калифорния тушили возгорание на десантном корабле ВМС США Bonhomme Richard – пожар на судне продолжался двое суток.

Видео: Reuters
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Шри-Ланка танкер пожар
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