У берегов Шри-Ланки четвертый день горит танкер с нефтью: фото и видео

У берегов Шри-Ланки четвертый день горит нефтяной танкер MT New Diamond. Утечки нефти пока не было.
Об этом сообщают Военно-морские силы страны, передает Associated Press.
Пожар начался в котле машинного отделения. На танкере находились 23 члена экипажа – 18 филиппинцев и пять греков. В результате возгорания погиб один член экипажа, еще двое получили ранения, оба – филиппинцы. Раненого третьего инженера госпитализировали в стабильном состоянии.
По данным СМИ, танкер перевозил почти 2 миллиона баррелей сырой нефти из порта Мина эль-Ахмади в Кувейте в индийский порт Парадип.
Сейчас с огнем борются четыре буксира, три корабля ВМС Шри-Ланки и шесть индийских кораблей. Спасатели сообщают, что взяли под контроль пожар, но пока не потушили.
Руководитель Управления охраны морской среды Шри-Ланки Даршан Лахандапур заявила, что страна не имеет ресурсов для борьбы с такой масштабной катастрофой. Она попросила помощи у других стран региона.
Ожидается, что 6 сентября к спасателям присоединятся еще 10 британских и голландских специалистов, включая специалистов по спасательным операциям, оценщиков стихийных бедствий и юридических консультантов.
Напомним, ранее у берегов Италии сгорела лодка с мигрантами, погибли по меньшей мере три человека.
Также мы сообщали, что в американском штате Калифорния тушили возгорание на десантном корабле ВМС США Bonhomme Richard – пожар на судне продолжался двое суток.
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