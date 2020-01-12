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Возле столицы Филиппин проснулся вулкан: яркие фото и видео

12 января, 17:29

В связи с извержением вулкана Таал около восьми тысяч филиппинцев эвакуировали

Спустя всего пару дней после активизации вулкана Попокатепетль в Мексике на Филиппинах проснулся один из самых активных вулканов страны – Таал.

В ночь на 12 января из горы вырвался столб пепла высотой около километра, а неподалеку от вулкана ощущались вулканические колебания. Местные сейсмологи зафиксировали движение магмы к кратеру вулкана.

В связи с происшествием объявлен четвертый, предпоследний уровень опасности, после чего около восьми тысяч жителей столицы страны, Манилы, были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

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Кроме того, по этой же причине временно приостановил рейсы аэропорт в столице Филиппин.

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На этом фоне встревоженные филиппинцы делятся в соцсетях фотографиями и видео извержения.

Таал расположен на острове Лусон в 65 км от Манилы.

Напомним, что всего за несколько недель до этого, незадолго до Нового года, на центральную часть Филиппин обрушился тайфун "Пханфон" – ветер разрушил дома, выкорчевал деревья и обесточил города и поселки.

Кроме того, в прошлом месяце на юге Филиппин случилось мощное землетрясение, которое унесло жизни четырех человек. Больше всего от стихии пострадала провинция Южный Давао. В правительстве региона рассказали, что еще десятки человек получили ранения.

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