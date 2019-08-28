Возможен "крымский сценарий": эксперт рассказал, как Путин захватит Беларусь

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: сайт Кремля

Учитывая военные и территориальные амбиции Кремля, а также степень военного сотрудничества двух стран, нельзя исключать возможность аншлюса Беларуси Россией.

Об этом "Крым.Реалии" заявил кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников.

"Одним из вариантов здесь может быть "крымский сценарий", когда видимость легитимности процесса поглощения создается через псевдореферендум. Конечно, Лукашенко не устраивает такой вариант, но дело в том, что он сам в свое время запустил этот бумеранг", – говорит белорусский эксперт.

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Санников напомнил о том, что Лукашенко был очень заинтересован в создании Союзного государства еще при первом президенте России Борисе Ельцине, потому что хотел стать его главой.

"К тому же Лукашенко сам фактически признал аннексию Крыма, несмотря на все политические игры и его лукавые формулировки на этот счет. По крайней мере, делегация Беларуси в ООН стабильно голосует против всех резолюций, осуждающих аннексию", – говорит Санников.

При этом он утверждает, что президент Беларуси осознал, насколько опасную ситуацию он создал для себя самого в сотрудничестве с РФ, и поэтому в последнее время военное сотрудничество Минска и Москвы несколько притормозилось.

Напомним, ранее аналогичную точку зрения в интервью "Сегодня" высказал и белорусский аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич.

Мы также писали, что Лукашенко допустил создание общей валюты с Россией. Но одно из его условий – это должен быть не российский рубль.

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