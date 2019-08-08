Возросло число пострадавших при штурме дома экс-президента Кыргызстана

/ Фото: AFP

Число получивших травмы и ранения в ходе штурма спецназом дома бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области выросло до 48 человек. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения республики.

"Количество обратившихся за медицинской помощью составило 48 человек, 9 из них отправлены на амбулаторное лечение", — говорится в распространенном министерством сообщении. По его данным, от полученных ранений скончался боец спецподразделения. "Четыре человека госпитализированы с огнестрельными ранениями", — отмечает Минздрав. Все пострадавшие находятся в больницах Бишкека и Чуйской области.

Напомним, что ранее сотрудники правоохранительных и силовых структур покинули село Кой-Таш, в котором находится резиденция экс-президента Кыргызстане Алмазбека Атамбаева. После штурма дома Атамбаева шесть сотрудников кыргызского спецназа стали заложниками.

Обстановка в районе резиденции Атамбаева остается напряженной.

Ранее сторонник Алмазбека Атамбаева Равшан Джеенбеков призвал власти к спокойствию. По его словам, бывший президент сейчас находится в своей комнате в доме в Кой-Таше, с ним все в порядке.

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Напомним, что спецназ Киргизии в среду предпринял попытку силового захвата экс-президента, которая провалилась. Во время штурма и после него один боец спецназа был убит и еще 36 человек получили травмы и ранения. Также стало известно, что действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и направился в Бишкек, сообщила пресс-служба главы киргизского государства. Также он созвал Совет безопасности страны.

/ Фото: AFP

Напомним, что в Кыргызстане спецназ со стрельбой захватил экс-президента Атамбаева.

Ранее сообщалось, что порядка тысячи сторонников Атамбаева заблокировали дорогу на подъезде к дому бывшего президента в селе Кой-Таш. В село прибыли около 300 сотрудников спецназа МВД и ГКНБ, но сторонники Атамбаева не давали им проехать к его дому.

Ближе к ночи из Бишкека к резиденции в Кой-Таше были стянуты дополнительные силы и готовился новый штурм дома. Сторонники Атамбаева также начали отстреливаться.

В то же время дочь Алмазбека Атамбаева – Алия Шагиева – заявила, что ее отец до сих пор находится в Кой-Таше: "Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал, и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше".

Напомним, это не первый случай, когда правоохранительные органы Кыргызстана интересуются бывшими лидерами государства.

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Так, первый президент Кыргызстана (1990-2005) Аскар Акаев в апреле 2005-го в результате "тюльпановой революции" сложил с себя полномочия президента и бежал в Россию .

Вступивший вслед за ним на должность главы государства Курманбек Бакиев (2005-2010) ушел в отставку в результате второй революции в Кыргызстане. Бежал в Беларусь; на Родине заочно приговорен к 24 годам колонии строгого режима.

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