Українська
$ 26,87
29,93
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Возвращение России в G7: Япония и Британия резко ответили Трампу

1 июня, 17:29

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Ни Лондон, ни Токио не поддерживают идею США расширить "Большую семерку"

Россия до сих пор не прекратила аннексию Крымского полуострова и свою агрессию против Украины, поэтому ее возвращение в клуб "Большой семерки" неактуально.

Так власти Великобритании и Японии отреагировали на намерение президента США Дональда Трампа расширить формат G7 до G11 – за счет РФ, Южной Кореи, Австралии и Индии.

Также в Токио не согласились с Трампом, который назвал действующий формат неэффективным.

Реклама

"Наша страна считает, что формат G7 продолжает оставаться важной площадкой для сотрудничества и решения стоящих перед международным сообществом проблем странами — участницами группы", – заявил 1 июня генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга.

Назвав четыре упомянутые Трампом страны "крайне важными партнерами для Японии", Суга напомнил о неизменной позиции Японии, которая уважает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает российскую аннексию Крыма.

Не поддержат расширение "семерки" и в Лондоне.

"Решения по членству G7 должны быть приняты единогласно всеми лидерами G7", — заявил также в этот день представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В тренде
Шаман против Путина: кто такой Александр Габышев и чего добивается

Реклама

Напомнив о причине исключения РФ из G8 в 2014 году – оккупации Крыма, – он отметил, что политика Кремля не устраивает Лондон и его партнеров и по сегодняшний день.

"Нам только предстоит увидеть доказательства поведения, которое бы оправдало ее. Мы не поддержали бы ее возвращение в качестве члена группы", – объяснили на Даунинг-стрит.

Кроме того, британцы не хотят возвращения России из-за "агрессивной и дестабилизирующей активности, которая угрожает безопасности граждан Великобритании" и союзников королевства.

Как проходил саммит "Большой семерки" в прошлом году, на котором также с подачи Вашингтона обсуждалось возвращение России, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Великобритания Япония большая восьмерка Дональд Трамп большая семерка G7 G8

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 1 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 1 июняЕвросоюз
Им повезло: 10 стран, куда до сих пор не добрался коронавирус
Им повезло: 10 стран, куда до сих пор не добрался коронавирусДругие страны
Откуда произошел коронавирус: в Китае сделали неожиданное заявление
Откуда произошел коронавирус: в Китае сделали неожиданное заявлениеДругие страны
Мировой океан заполоняет новый вид мусора (видео)
Мировой океан заполоняет новый вид мусора (видео)Другие страны
Работают с коронавирусом с 2004 года: неожиданное признание ученых из Уханя
Работают с коронавирусом с 2004 года: неожиданное признание ученых из УханяДругие страны
В Казахстане жестко наказали наемника боевиков Донбасса
В Казахстане жестко наказали наемника боевиков ДонбассаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять