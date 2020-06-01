Возвращение России в G7: Япония и Британия резко ответили Трампу

Ни Лондон, ни Токио не поддерживают идею США расширить "Большую семерку"

Россия до сих пор не прекратила аннексию Крымского полуострова и свою агрессию против Украины, поэтому ее возвращение в клуб "Большой семерки" неактуально.

Так власти Великобритании и Японии отреагировали на намерение президента США Дональда Трампа расширить формат G7 до G11 – за счет РФ, Южной Кореи, Австралии и Индии.

Также в Токио не согласились с Трампом, который назвал действующий формат неэффективным.

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"Наша страна считает, что формат G7 продолжает оставаться важной площадкой для сотрудничества и решения стоящих перед международным сообществом проблем странами — участницами группы", – заявил 1 июня генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга.

Назвав четыре упомянутые Трампом страны "крайне важными партнерами для Японии", Суга напомнил о неизменной позиции Японии, которая уважает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает российскую аннексию Крыма.

Не поддержат расширение "семерки" и в Лондоне.

"Решения по членству G7 должны быть приняты единогласно всеми лидерами G7", — заявил также в этот день представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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Напомнив о причине исключения РФ из G8 в 2014 году – оккупации Крыма, – он отметил, что политика Кремля не устраивает Лондон и его партнеров и по сегодняшний день.

"Нам только предстоит увидеть доказательства поведения, которое бы оправдало ее. Мы не поддержали бы ее возвращение в качестве члена группы", – объяснили на Даунинг-стрит.

Кроме того, британцы не хотят возвращения России из-за "агрессивной и дестабилизирующей активности, которая угрожает безопасности граждан Великобритании" и союзников королевства.

Как проходил саммит "Большой семерки" в прошлом году, на котором также с подачи Вашингтона обсуждалось возвращение России, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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