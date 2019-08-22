Возвращение России в G8: стала известна позиция Японии

В Токио отметили "важность вовлечения России в международные повестку дня"

Владимир Путин и Синдзо Абэ / Фото: сайт Кремля

Токио готово обсуждать возможность возвращения России в "Большую восьмерку", в том числе во время саммита стран "Большой семерки", который будет проходить с 24 по 26 августа в Биаррице.

Об этом 22 августа сообщило испанское агентство EFE, ссылаясь на анонимный высокопоставленный источник в Министерстве иностранных дел Японии.

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По словам собеседника издания, японское правительство "ценит важность вовлечения России в соответствующие международную повестку дня", а также приняло к сведению позицию президента США Дональда Трампа по этому поводу.

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна выполнить несколько условия: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Потенциальное возвращение России в "Большую восьмерку" является одного из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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