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Возвращение России в G8: в МИД Канады сделали заявление

2 ноября, 07:52

По мнению Фриланд, этого нельзя делать пока Крым остается оккупированным

/ Фото: AFP

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Россию ни в коем случае нельзя возвращать G8. Об этом сообщает "Укринформ".

"Россия была исключена из G8 именно из-за вторжения и аннексии Крыма. Действия должны иметь четкие последствия. Было бы совершенно неправильно и неприемлемо вернуть РФ в это объединение, пока Крым остается оккупированным и аннексирована Россией", – считает Фриланд.

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Она добавила, что "Канаде и украинскому обществу следует прямо говорить об этом".

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Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". На саммите G7 в 2019 году во французском Биаррице Трамп настойчиво убеждал других мировых лидеров в том, что возрождение формата "Большой восьмерки" с участием РФ помогло бы эффективнее решать спорные вопросы.

Тогда против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сначала Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

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Россия Канада МИД возвращение фриланд G8

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