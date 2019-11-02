Возвращение России в G8: в МИД Канады сделали заявление

По мнению Фриланд, этого нельзя делать пока Крым остается оккупированным

/ Фото: AFP

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Россию ни в коем случае нельзя возвращать G8. Об этом сообщает "Укринформ".

"Россия была исключена из G8 именно из-за вторжения и аннексии Крыма. Действия должны иметь четкие последствия. Было бы совершенно неправильно и неприемлемо вернуть РФ в это объединение, пока Крым остается оккупированным и аннексирована Россией", – считает Фриланд.

Реклама

Она добавила, что "Канаде и украинскому обществу следует прямо говорить об этом".

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". На саммите G7 в 2019 году во французском Биаррице Трамп настойчиво убеждал других мировых лидеров в том, что возрождение формата "Большой восьмерки" с участием РФ помогло бы эффективнее решать спорные вопросы.

Тогда против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сначала Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама