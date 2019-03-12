Возвращение света: в Каракасе электричество появилось в домах и на улицах

Свет появился на улицах и в небольших магазинах

Фото: AFP

Возвращение света: в Каракасе электричество появилось в домах и на улицах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/317/2fb/5c83172fb9c84.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/317/2fb/5c83172fb9c84.jpg 2019-03-12T23:54:00+02:00 Другие страны Свет появился на улицах и в небольших магазинах

Электричество постепенно возвращается в столицу Венесуэлы Каракас после блэкаута. Хотя пока не ходит метро и ощущаются серьезные проблемы с водоснабжением.

На улицах работают фонари и светофоры, небольшие магазины, хотя крупные супермаркеты пока не открылись.

Улучшилась ситуация с мобильной связью и интернетом, во многих районах удается поймать сигнал.

Сейчас главной проблемой стала нехватка воды. Очереди из десятков человек собираются у родников. Представители санитарных служб предупреждают, что эту воду нельзя пить и даже перед мытьем необходимо прокипятить. У источников воды дежурят сотрудники Национальной гвардии и военные.

Добавим, что 7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.

Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.

Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.

Добавим, что в Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута.

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