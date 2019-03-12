Возвращение света: в Каракасе электричество появилось в домах и на улицах
Свет появился на улицах и в небольших магазинах
Электричество постепенно возвращается в столицу Венесуэлы Каракас после блэкаута. Хотя пока не ходит метро и ощущаются серьезные проблемы с водоснабжением.
На улицах работают фонари и светофоры, небольшие магазины, хотя крупные супермаркеты пока не открылись.
Улучшилась ситуация с мобильной связью и интернетом, во многих районах удается поймать сигнал.
Сейчас главной проблемой стала нехватка воды. Очереди из десятков человек собираются у родников. Представители санитарных служб предупреждают, что эту воду нельзя пить и даже перед мытьем необходимо прокипятить. У источников воды дежурят сотрудники Национальной гвардии и военные.
Добавим, что 7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.
Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.
Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.
Добавим, что в Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута.
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