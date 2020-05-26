Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,76
29,17
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Впервые носит очки: Джонсон сознался, что после заболевания коронавирусом у него ухудшилось зрение

26 мая, 02:00

Елена Кузьмич

«Я думаю, что это очень правдоподобно, что ухудшившееся" зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом, - заявил Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что из-за перенесенной им болезни, вызываемой коронавирусом, ухудшилось его зрение.

"Я понимаю, что мне приходится носить очки впервые за долгие годы. Я думаю, что это очень правдоподобно, что ухудшившееся зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом", — сказал премьер. Напомним, что в апреле 2020 года он провел неделю в больнице с коронавирусной инфекцией, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии.

Джонсон заявил об ухудшении зрения из-за своего ближайшего советника Доминика Каммингса, который также переболел вызываемой коронавирусом болезнью. Ранее СМИ уличили его в том, что он нарушил карантин и уехал более чем за 400 км от Лондона, чтобы самоизолироваться вместе с женой и ребенком на ферме в окрестностях города Дарем.

Реклама

В тренде
В Госдепе США могут создать аналог ВОЗ

Каммингс рассказал, что таким образом он решил проверить, восстановилось ли у него зрение после болезни и может ли он быть за рулем во время долгой поездки в Лондон.

От такого способа проверки зрения после коронавируса предостерег председатель Федерации полиции Англии и Уэльса Джон Аптер. "Если вы чувствуете себя нехорошо, а ваше зрение может быть нарушено, не управляйте автомобилем, чтобы проверить, можете ли вы водить. Это неумный поступок", — заметил он.

Ранее Борис Джонсон рассказал, что врачи готовились объявить о его смерти.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Великобритания зрение коронавирус ухудшение Борис Джонсон

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 маяЕвросоюз
Новости из Китая ударили по рынку нефти
Новости из Китая ударили по рынку нефтиЭкономика
Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человек
Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человекДругие страны
Путин цинично ответил на газовое предложение Лукашенко
Путин цинично ответил на газовое предложение ЛукашенкоЭкономика
Антарктида
Антарктида "расцвела": ученых ошарашили фото зеленого континентаДругие страны
Турция истребляет российские ЗРК
Турция истребляет российские ЗРК "Панцирь" в Ливии: видеоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...