Впервые носит очки: Джонсон сознался, что после заболевания коронавирусом у него ухудшилось зрение

«Я думаю, что это очень правдоподобно, что ухудшившееся" зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом, - заявил Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что из-за перенесенной им болезни, вызываемой коронавирусом, ухудшилось его зрение.

"Я понимаю, что мне приходится носить очки впервые за долгие годы. Я думаю, что это очень правдоподобно, что ухудшившееся зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом", — сказал премьер. Напомним, что в апреле 2020 года он провел неделю в больнице с коронавирусной инфекцией, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии.

Джонсон заявил об ухудшении зрения из-за своего ближайшего советника Доминика Каммингса, который также переболел вызываемой коронавирусом болезнью. Ранее СМИ уличили его в том, что он нарушил карантин и уехал более чем за 400 км от Лондона, чтобы самоизолироваться вместе с женой и ребенком на ферме в окрестностях города Дарем.

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Каммингс рассказал, что таким образом он решил проверить, восстановилось ли у него зрение после болезни и может ли он быть за рулем во время долгой поездки в Лондон.

От такого способа проверки зрения после коронавируса предостерег председатель Федерации полиции Англии и Уэльса Джон Аптер. "Если вы чувствуете себя нехорошо, а ваше зрение может быть нарушено, не управляйте автомобилем, чтобы проверить, можете ли вы водить. Это неумный поступок", — заметил он.

Ранее Борис Джонсон рассказал, что врачи готовились объявить о его смерти.

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