Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в год

Мусульмане всего мира начали ежегодное паломничество в главные святыни исламского мира – города Мекка и Медина в Саудовской Аравии. В этом году хадж проходит на фоне масштабных ограничений из-за пандемии коронавируса.

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Ежегодный хадж по случаю праздника Ид аль-Идха (он же Курбан-байрам) начался 28 июля и продлится до вечера 2 августа. Но в этом году его называют беспрецедентным.

С начала распространения инфекции власти Саудовской Аравии сообщили более чем о 270 тысячах заразившихся и, чтобы сдержать вирус, королевство полностью закрыло границы для иностранцев, в том числе и для паломников.

Хотя раньше Эр-Рияд ограничивал право на въезд граждан отдельных стран (в частности, Ирана), такое решение было принято впервые в истории. Поэтому в этом году в хадже могут принять участие только те мусульмане, которые в этот момент находятся на территории королевства.

Как ожидается, в 2020 году посетить святыни смогут не более 10 тысяч человек, хотя обычно в страну для этого съезжаются около 2 млн человек со всего мира, что является весомым вкладом в саудовский бюджет в целом и наполняет карманы местных жителей в частности.

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Кроме того, паломники обязаны постоянно носить маски, у них измеряют температуру и тестируют на COVID-19.

Снимки были сделаны с разницей в год:

Напомним, что во время Рамадана саудовские власти также призывали верующих по всему миру молиться дома для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией. Больше о том, как проходил прошлогодний хадж в Саудовскую Аравию, смотрите в видеосюжете:

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