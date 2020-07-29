Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в год

Мусульмане всего мира начали ежегодное паломничество в главные святыни исламского мира – города Мекка и Медина в Саудовской Аравии. В этом году хадж проходит на фоне масштабных ограничений из-за пандемии коронавируса.
Ежегодный хадж по случаю праздника Ид аль-Идха (он же Курбан-байрам) начался 28 июля и продлится до вечера 2 августа. Но в этом году его называют беспрецедентным.
С начала распространения инфекции власти Саудовской Аравии сообщили более чем о 270 тысячах заразившихся и, чтобы сдержать вирус, королевство полностью закрыло границы для иностранцев, в том числе и для паломников.
Хотя раньше Эр-Рияд ограничивал право на въезд граждан отдельных стран (в частности, Ирана), такое решение было принято впервые в истории. Поэтому в этом году в хадже могут принять участие только те мусульмане, которые в этот момент находятся на территории королевства.
Как ожидается, в 2020 году посетить святыни смогут не более 10 тысяч человек, хотя обычно в страну для этого съезжаются около 2 млн человек со всего мира, что является весомым вкладом в саудовский бюджет в целом и наполняет карманы местных жителей в частности.
Кроме того, паломники обязаны постоянно носить маски, у них измеряют температуру и тестируют на COVID-19.
Снимки были сделаны с разницей в год:
Напомним, что во время Рамадана саудовские власти также призывали верующих по всему миру молиться дома для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией.
Больше о том, как проходил прошлогодний хадж в Саудовскую Аравию, смотрите в видеосюжете:
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