Впервые в мире: одна из стран запретила кремы от загара

Сегодня, 01:33

В список запрещенных средств попали все, которые содержат оксибензон, октокрилен, октиноксат и парабены

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Расположенная в Микронезии страна Палау полностью запретила солнцезащитные крема. Республика стала первой в мире, которая пошла на такие меры.

Как сообщает AFP, в список запрещенных средств попали все, которые содержат оксибензон, октокрилен, октиноксат и парабены.

Начиная с 1 января 2020 года, когда закон вступит в силу, у туристов начнут отнимать такие крема, а местным продавцам будут грозить большие штрафы за торговлю запрещенной продукцией – вплоть до тысячи долларов.

Такое суровое решение в Палау приняли ради спасения кораллов – страна считается "Меккой" для дайверов, а с наплывом туристов начались проблемы с экологией.

В администрации президента выразили обеспокоенность тем, что из-за интенсивности туризма коралловые рифы могут оказаться в опасности – упомянутые вещества замедляют рост кораллов и обесцвечивают их.

Напомним, что ограничения для туристов действуют и в других странах. Например, в Риме ввели штрафы в размере 240 евро за купание в фонтанах.

Кроме того, в китайской провинции Сычуань туристам запретили приближаться к пандам, кормить их или фотографироваться с ними.

А на испанском курорте Пальма-де-Майорка вообще объявили бой отдыхающим и запретили сдавать квартиры в аренду в пляжный сезон.
Палау, экология, загрязнение, кораллы, Микронезия
Источник:

"Сегодня"

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