Впервые за 100 лет: из-за коронавируса Австралия приняла необычное решение

Между штатами Виктория и Новый Южный Уэльс впервые за долгое время появились КПП

После того, как в столице Австралии ослабили карантин из-за коронавируса, власти страны решили закрыть границы между двумя штатами – Новым Южным Уэльсом и Викторией, включая крупнейший город Мельбурн, в связи с повторной вспышки COVID-19 в этом штате.

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Ссылаясь на премьер-министра Виктории Дэниэла Эндрюса, The Sydney Morning Herald сообщает, что накануне, 5 июля, в штате зафиксировали самое большое количество новых инфицированных с начала распространения инфекции – 127, а двое пациентов скончались. Всего на данный момент на больничных койках остаются 645 инфицированных.

На этом фоне утром 6 июля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на совещании с Эндрюсом и его коллегой из Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян принял решение закрыть границу двух штатов. В связи с этим на дорогах, соединяющих два штата установили КПП и 12 жителям Виктории уже отказали в пересечении границы.

При этом предполагается, что жители приграничных населенных пунктов смогут беспрепятственно ее пересекать дл "работы, учебы или других важных дел". Для этого будет введена система пограничных разрешений.

Напомним, по официальным данным с начала эпидемии в Австралии заразились почти 8,6 тыс. человек, из которых 7,4 тыс. уже выздоровели, а 106 скончались.

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Как мы сообщали ранее, в этой стране обнаружили христианскую секту, которая продавала отбеливатель под видом лекарства от COVID-19.

Кроме того, в апреле в Австралии приступила к испытаниям вакцины от COVID-19 на людях.

Вторая волна коронавируса начинается не только в Австралии, а и в других странах. Больше об этом в сюжете "Сегодня":

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