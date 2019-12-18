Впрыгнуть в последний вагон: почем встретить Новый год в Египте, ОАЭ и Таиланде

Новогодние туры разметают, как горячие пирожки. Но можно успеть купить тур за 300 долларов за одного

До Нового года всего две недели, а это значит, что самое время окончательно определиться, где и как его отмечать. Сколько будет стоить празднования под пальмами, и какая погода зимой на южных курортах выяснили новости "Сегодня".

Житель Киева Алексей Бойко последние два года встречает Новый год на море. В этом году тоже планирует путешествие в Египет:

"В теплых странах, Новый год – такая штука необычная. Мы все привыкли к снегу к елке. Ты приезжаешь в теплую страну, ты первого января проснулся, а у тебя море, у тебя рядом пляж".

Египет – популярный зимний маршрут, рассказывают в турагентстве. Неделя отдыха стоит от 300 долларов на человека. Это за трехзвездочный отель с питанием "все включено". Пять звезд – от 500 долларов. И в большинстве отелей за праздничный ужин дополнительно попросят не менее 50 долларов с одного.

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Олег Кулик, директор турагентства:

"Каждый отель пытается создать праздник для клиента, это факт. Температура моря может быть разная – от 22 до 25 градусов".

Вторые по популярности – Эмираты. Этот отдых дороже, недельный тур стартует от 600 долларов на человека. И это только с завтраками. Обед и ужин обойдутся минимум в 100 долларов в день.

"Люди туда едут больше за определенной тематикой. Особенно посетить Дубай, происходит по молам например. Температура плюс-минус египетская. Может быть теплее, может быть холоднее, в зависимости в Дубае или Фуджере отдыхать", – отмечает наш эксперт.

Среди экзотических направлений популярен Таиланд. В отличие от Египта или Эмиратов, где зима хоть и теплая, но бывает и с сюрпризами, в этой тропической стране – гарантированно плюс 30 и вода – от 23 до 25 градусов. Но лететь сюда дольше, поэтому и туры дороже. Неделя с завтраками стоит от 800 долларов на человека. А вот питание там приемлемо – в среднем 20 долларов в день.

А для тех, кто остается в Украине на новогодние выходные, новости "Сегодня" выяснили, куда пойти с детьми на Новый год 2020 в Киеве. Афиша мероприятий на Новый год 2020 в Киеве пестрит предложениями.

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