Временный президент Боливии заразилась коронавирусом

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сдала тест на COVID-19 и он оказался положительным. Она подчеркнула, что продолжит исполнять обязанности главы государства в удаленном режиме.

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Об этом Аньес сообщила в Twitter.

"Я сдала анализ, и он тоже дал положительный результат. Я буду находиться на карантине две недели до тех пор, пока мне не сделают еще один анализ для проверки состояния. Я чувствую себя хорошо", – написала она.

Кроме того, по ее словам, за последнюю неделю у многих членов правительства был выявлен коронавирус.

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Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару, который долгое время отрицал опасность коронавирусной пандемии, как и существование самой инфекции, а также требовал отменить введенный карантин, сдал положительный анализ на COVID-19.

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Между тем, жена президента Украины Елена Зеленская победила коронавирус, которым она заразилась в прошлом месяце. 3 июля она выписалась из больницы, чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома.

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