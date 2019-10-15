"Все пойдем на фронт": Лукашенко назначил командующего внутренними войсками

Президент Беларусь заявил, что все, кто в погонах, при необходимости пойдут на фронт

Александр Лукашенко принял кадровое решение / Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее заявил, что украинская армия нарастила мускулы, назначил Юрия Назаренко заместителем Министра внутренних дел – командующим внутренними войсками. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"То, что вы не руководили соединениями, не думаю, что это большой недостаток. Вам не надо будет фронтами руководить – вам надо будет обеспечить порядок в стране. При необходимости, если придется задействовать наши внутренние войска. Это ваша прерогатива, этим вы отличаетесь и будете отличаться от других – вам надо обеспечить порядок внутри страны. Не дай бог что, мы, люди в погонах, все пойдем на фронт, если угроза будет извне", – подчеркнул Александр Лукашенко.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украинско-российской границы. Но при условии, что на это будет согласие сторон.

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"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема – ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон. Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны – Украина и Россия", – сказал Лукашенко.

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