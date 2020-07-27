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Все зависит от России: в Канаде прокомментировали новое перемирие на Донбассе

27 июля, 15:11

Денис Беспалов Денис Беспалов

Эта неделя будет определяющей для предоставления надежды на мирное урегулирование

Новое прекращение огня на Донбассе может стать определяющим для долгосрочного мирного урегулирования. Теперь все зависит от России и боевиков, которых она поддерживает. Об этом в Twitter заявило посольство Канады в Украине.

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"Эта неделя будет определяющей для предоставления надежды на мирное урегулирование на Донбассе, прекращение человеческих потерь и уничтожения домов и инфраструктуры. Мы приветствуем украинскую власть и народ Украины за их усилия и желание остановить конфликт", – говорится заявлении.

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Канадские дипломаты выразили надежду, что на этот раз прекращение огня будет полным и длительным, как "главная точка отсчета, без которой нельзя достичь прочного мира".

"Это полностью зависит от России и боевиков, которых она поддерживает, соблюсти свои обещания и выполнить международные обязательства России", – подчеркнули в посольстве.

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Как известно, новый режим прекращения огня на Донбассе начался сегодня, 27 июля, в полночь, однако практически сразу же боевики его нарушили. После этого сегодня утром противник еще раз атаковал позиции украинских военных.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Канада Донбасс перемирие прекращение огня режим прекращения огня

Источник: Сегодня

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