Всем не хватит: вакцину от коронавируса зарезервировали самые богатые страны

США, Великобритания, Япония и ЕС уже подписали контракты на поставку 1,3 млрд доз лекарства от COVID-19

Хотя вакцина от коронавируса еще не поступила в продажу, даже когда это случится, она вряд ли станет доступной для широкомасштабного вакцинирования в мире.

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Все потому, что самые богатые страны мира – США, Великобритания, Япония и ЕС – уже зарезервировали для себя 1,3 млрд доз лекарства от COVID-19, пишет Bloomberg.

К тому же, ссылаясь на данные аналитической компании Airfinity, будущие договора могут добавить к этой цифре еще 1,5 млрд доз.

А учитывая то, что, согласно разработанной аналитиками модели, 1 млрд доз вакцины будет готов только к первому кварталу 2022 года, бедным странам придется приличное время "постоять в очереди" за лекарством.

Стоит отметить, что при анализе учитывались только возможности западных биотехнологических компаний – Sanofi, Glaxo, Pfizer и AstraZeneca. Наработки России, которая собирается начать выпуск вакцины уже в декабре, не учитывались.

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В то же время, Всемирная организация здравоохранения, Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Vaccine Alliance добиваются обеспечения справедливого и широкого доступа к вакцине от COVID-19 в мире. В июне они разработали 18-миллиардный план с целью обеспечения 2 млрд доз уже к концу 2021 года.

Напомним, что, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина тоже ведет переговоры о поставках вакцины от коронавируса "со всеми практически без исключения компаниями или альянсами".

Больше о "войнах вакцин" и новых обвинениях Запада в адрес России смотрите в видеосюжете:

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