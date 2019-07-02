Всемирное ядерное разоружение: Китай обратился к России и США
Начинать денуклеаризацию должны страны с самыми большими ядерными арсеналами, считают в Пекине
Обладая самыми большими запасами ядерного оружия, США и Россия должны возглавить всемирный процесс ядерного разоружения, считают в Китае.
"Россия и Соединенные Штаты, будучи государствами с крупнейшими ядерными арсеналами, имеют обязательства действовать в соответствии с международными договоренностями и документами Организации Объединенных Наций, включая резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, и должны оставаться в поле специальных и основных обязательств по ядерному разоружению", —заявил 2 июля официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.
Дипломат призвал Вашингтон и Москву "в доверительной и прозрачной манере" сокращать ядерные арсеналы. При этом само сокращение должно быть необратимым и прозрачным.
"Это, в конечном итоге, создаст условия для окончательного, полного и всеобъемлющего ядерного разоружения", – добавил Шуан.
При этом он не стал комментировать возможное участие Франции и Великобритании в переговорах о ядерном разоружении.
Напомним, этой весной Россия выступила против немедленной денуклеаризации и Договора о запрещении ядерного оружия.
А в прошлом месяце американская разведка сообщила об испытаниях ядерного оружия России.
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