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Смена статуса собора Святой Софии: Всемирный совет церквей обратился к Эрдогану

12 июля, 00:39

Елена Вус Елена Вус

Всемирный совет церквей объединяет 350 церквей и более 500 млн верующих

Решение президента Турции Реджепа Эрдогана о лишении Собора Софии статуса музея вызвало чувство "горя и разочарования" во Всемирном совете церквей (ВСЦ) и Евангелической церкви Германии. Предстваители обратились к турецкому лидеру с письмом, в котором призвали пересмотреть решение.

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Об этом сообщает ZN.UA.

По словам представителей Всемирного совета церквей, объединяющего 350 церквей и более 500 млн верующих, став мечетью, Айя-София превратится в символ притеснения и разобщенности.

"С 1934 года Айя-София была местом открытости, встреч и вдохновения для представителей всех национальностей и религий", - указал и.о. генерального секретаря ВСЦ Иоан Саука.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на решение Анкары о смене статуса собора Святой Софии. По его словам,Турция воспользовалась своим суверенным правом, а ее критикуют страны, "которые не могут бороться с исламофобией на своей территории".

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Напомним, что на прошлой неделе Верховный суд Турции признал за Эрдоганом право изменить статус культурного объекта и одну из самых известных достопримечательностей страны.

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Турция письмо собор мечеть Айя София собор Святой Софии Реджеп Эрдоган

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