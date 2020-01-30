Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,33

Борьба со смертельным коронавирусом под угрозой: экстренное обращение ВОЗ

30 января, 19:06

Организация просит у всех стран мира о помощи

/ Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Всем странам мира следует готовиться противостоять распространению нового типа коронавируса 2019-nCoV, жертвами которого на данный момент официально стали не менее 170 человек.

С таким призывом 30 января обратилась Всемирная организация здравоохранения, выразив обеспокоенность тем, что многие страны до сих остаются неподготовленными.

ВОЗ призывает немедленно принять все необходимые меры для обеспечения противодействия вирусу: обеспечить быструю и открытую передачу всей информации о вспышке инфекции и выделить ресурсы для обнаружения и предотвращения вируса, а также для спасения больных.

Реклама

Организация также обратилась к частным и государственным научно-исследовательским учреждениям, призвав их ускорить скоординированную разработку вакцины , диагностику и терапию коронавируса.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения просит о поддержке и возможности взять на себя главную роль в реагировании на коронавирус – в частности, финансировать ее мероприятия и пополнять Фонд действий в чрезвычайных ситуациях.

В тренде
Палестина получит новые земли, но откажется от террора: что нужно знать о "сделке века" Трампа

Напомним, что, помимо Китая, откуда начал распространяться коронавирус 2019-nCoV, им инфицировались еще в 14 странах: Японии, Таиланде, США, Австралии, Сингапуре, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Непале, Камбодже, Германии, Шри-Ланке, Франции и ОАЭ. А сегодня позитивную реакцию дали анализы пациентов в Финляндии, Индии и на Филиппинах.

Всего с декабря прошлого года в одном только Китае зафиксировано более 7,7 тыс. случаев заболевания вирусной пневмонией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

эпидемия вирус ВОЗ инфекция коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на
Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на "врага Путина"Другие страны
Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности
Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробностиДругие страны
"Величие" России высмеяли на наглядном примере: видеоРоссия
Коронавирус-убийца: что известно о новой пневмонии, советы врачей, онлайн-карта заражений
Коронавирус-убийца: что известно о новой пневмонии, советы врачей, онлайн-карта зараженийДругие страны
"Вам показывают совсем не то": живущая в Китае украинка рассказала правду о коронавирусеДругие страны
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль "7 километр"Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...