Борьба со смертельным коронавирусом под угрозой: экстренное обращение ВОЗ

Организация просит у всех стран мира о помощи

/ Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Всем странам мира следует готовиться противостоять распространению нового типа коронавируса 2019-nCoV, жертвами которого на данный момент официально стали не менее 170 человек.

С таким призывом 30 января обратилась Всемирная организация здравоохранения, выразив обеспокоенность тем, что многие страны до сих остаются неподготовленными.

ВОЗ призывает немедленно принять все необходимые меры для обеспечения противодействия вирусу: обеспечить быструю и открытую передачу всей информации о вспышке инфекции и выделить ресурсы для обнаружения и предотвращения вируса, а также для спасения больных.

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Организация также обратилась к частным и государственным научно-исследовательским учреждениям, призвав их ускорить скоординированную разработку вакцины , диагностику и терапию коронавируса.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения просит о поддержке и возможности взять на себя главную роль в реагировании на коронавирус – в частности, финансировать ее мероприятия и пополнять Фонд действий в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, что, помимо Китая, откуда начал распространяться коронавирус 2019-nCoV, им инфицировались еще в 14 странах: Японии, Таиланде, США, Австралии, Сингапуре, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Непале, Камбодже, Германии, Шри-Ланке, Франции и ОАЭ. А сегодня позитивную реакцию дали анализы пациентов в Финляндии, Индии и на Филиппинах.

Всего с декабря прошлого года в одном только Китае зафиксировано более 7,7 тыс. случаев заболевания вирусной пневмонией.

О масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

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