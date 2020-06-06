Вслед за США: еще одна страна пригрозила выйти из ВОЗ

Бразилия, где растет количество смертей от коронавируса, может выйти из Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил президент страны Жаир Болсонару.
"Я предупреждаю: Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем (этот вариант). Или в будущем ВОЗ станет работать без идеологической подоплеки, или мы тоже уйдем. Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения", - сказал он в ходе общения с журналистами у ворот официальной резиденции.
Жаир Болсонару, как и его американский коллега Дональд Трамп, является сторонником применения для лечения коронавируса противомалярийного препарата гидроксихлорохин. Бразильский лидер напомнил об отзыве авторами статьи о рисках данного препарата при коронавирусе, опубликованной ранее в медицинском журнале Lancet.
"Стоило Трампу сократить финансирование, так они сразу передумали", - подметил Болсонару.
После отзыва публикации в ВОЗ заявили, что продолжат испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от коронавируса.
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Президент США Дональд Трамп 29 мая заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти.
Как известно, США находятся на первом месте по количеству зараженных коронавирусом – 1 897 838 подтвержденных случаев COVID-19 (данные Университета Хопкинса). На втором месте находится Бразилия – 614 941.
В ВОЗ уже заявили, что Северная, Центральная и Южная Америка стали новым эпицентром пандемии COVID-19 из-за увеличения роста новых случаев инфицирования.
О том, где может начаться вторая волна коронавируса, смотрите в сюжете:
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