Вслед за США: еще одна страна пригрозила выйти из ВОЗ

Болсонару заявил, что его страна может последовать примеру США

Бразилия, где растет количество смертей от коронавируса, может выйти из Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил президент страны Жаир Болсонару.

"Я предупреждаю: Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем (этот вариант). Или в будущем ВОЗ станет работать без идеологической подоплеки, или мы тоже уйдем. Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения", - сказал он в ходе общения с журналистами у ворот официальной резиденции.

Жаир Болсонару, как и его американский коллега Дональд Трамп, является сторонником применения для лечения коронавируса противомалярийного препарата гидроксихлорохин. Бразильский лидер напомнил об отзыве авторами статьи о рисках данного препарата при коронавирусе, опубликованной ранее в медицинском журнале Lancet.

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"Стоило Трампу сократить финансирование, так они сразу передумали", - подметил Болсонару.

После отзыва публикации в ВОЗ заявили, что продолжат испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от коронавируса.

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Президент США Дональд Трамп 29 мая заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти.

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Как известно, США находятся на первом месте по количеству зараженных коронавирусом – 1 897 838 подтвержденных случаев COVID-19 (данные Университета Хопкинса). На втором месте находится Бразилия – 614 941.

В ВОЗ уже заявили, что Северная, Центральная и Южная Америка стали новым эпицентром пандемии COVID-19 из-за увеличения роста новых случаев инфицирования.

О том, где может начаться вторая волна коронавируса, смотрите в сюжете:



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