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Вспыхнул как свечка: после пожара в небоскребе в Шаржде есть пострадавшие

6 мая, 01:30

Елена Кузьмич

Все жильцы небоскреба и нескольких соседних домов были немедленно эвакуированы

/ Фото: Скриншот из видео

Пожарные смогли взять под контроль сильный пожар, произошедший в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает пресс-служба местных властей.

"Пожарным службам удалось взять под контроль пожар, произошедший в жилом высотном здании в квартале Эн-Нахда", — говорится в сообщении.

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Но из-за пожара семь человек незначительно пострадали при пожаре и были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что все жильцы небоскреба, а также нескольких соседних домов были немедленно эвакуированы.

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Возгорание произошло в жилой высотке в квартале Эн-Нахда, огонь стремительно охватил практически все здание. К борьбе с огнем было привлечено несколько пожарных бригад. Для получения достоверной информации о происходящем внутри горящего здания были задействованы дроны.

Видео: Reuters

Напомним, что в Бангладеш горел небоскреб. Многие жертвы погибли, когда, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон, либо пытаясь вылезти из загоревшихся помещений по веревкам.

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Ранее сообщалось, что в США легендарный небоскреб ради врачей превратили в огромную мигалку скорой помощи. Таким образом власти американского Нью-Йорка пытаются приободрить местных жителей.

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ОАЭ небоскреб шардж высотка пожар

Источник: ТАСС

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