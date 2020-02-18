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Вспышка коронавируса: украинский самолет доставит не только украинцев

18 февраля, 16:15

Глава МИД Аргентины уже поблагодарил Украину за помощь

Украина заберет из охваченного коронавирусом Уханя не только своих граждан. Эвакуируют также граждан Аргентины. За согласие помочь МИД Аргентины уже официально поблагодарил Украину.

"Министерство иностранных дел Аргентины выражает благодарность правительству Украины за его щедрость и правительству Китая за сотрудничество", – заявило Министерство иностранных дел Аргентины.

Команда "Сегодня" связалась с украинкой, находящейся в городе Ухань. Екатерина Бондарева также подтвердила: да, украинцы и аргентинцы будут лететь вместе.

По словам украинки, жителям китайской провинции Хубэй запретили покидать помещение и пользоваться частными автомобилями.

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Бондарева напоминает, что среди украинцев в Ухане все здоровы.

"Мы согласны пройти все меры безопасности, чтобы не привезти этот вирус в Украину. Об эвакуации просят совсем здоровые люди – некоторые из них уже проходили этот тест в Китае. И они абсолютно здоровы", – говорит живущая в Ухане украинка Екатерина Бондарева.

Пока официально подтверждены два случая заражения украинцев: это два человека из экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Сейчас они в медицинских учреждениях Японии. Их состояние улучшается, сообщают дипломаты. И уже на этой неделе их могут выписать, если анализы обоих пациентов подтвердят выздоровление.

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Источник: Сегодня

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