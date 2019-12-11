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Вспышка сальмонеллеза в Канаде: заболели 90 человек

11 декабря, 03:46

По состоянию на 10 декабря подтверждены 92 случая заболевания сальмонеллезом

/ Фото: Pexels

Свыше 90 человек уже заболели сальмонеллезом в шести регионах Канады, где отмечена вспышка этой кишечной инфекции. Об этом говорится в заявлении канадского министерства здравоохранения.

"По состоянию на 10 декабря подтверждены 92 случая заболевания сальмонеллезом. В провинциях Квебек (52 случая), Онтарио (16), Нью-Брансуик (9), Ньюфаундленд и Лабрадор (6), Новая Шотландия (5) и Британская Колумбия (4)", — уточнили в ведомстве. Шесть человек были госпитализированы, смертельных случаев не зафиксировано.

В настоящее время специалисты ведомства проводят расследование по выявлению возможных зараженных продуктов питания. В случае обнаружения в них сальмонеллы эти продукты будут отозваны из продажи.

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Сальмонеллез — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая бактерией сальмонеллой. Характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. При тяжелом течении болезни наблюдаются обезвоживание, увеличение печени и селезенки. Возможно развитие почечной недостаточности.

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Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Напомним, недавно в поселке Банилов-Подгорный Черновицкой области целая семья, в том числе девять детей, оказалась в больнице с отравлением, а в хозяйстве погибли кролики и пчелы, и даже рыба в местном озере.

Кроме того, на Буковине в селе Окно Заставновского района произошло массовое отравление детей. В местную амбулаторию за помощью обратились 30 человек с жалобами на тошноту, рвоту, боль в животе, диарею, повышение температуры тела. В числе пострадавших оказались 24 ученика различных классов и шесть человек персонала школы.

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Канада отравление вспышка сальмонеллез

Источник: ТАСС

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