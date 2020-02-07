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Вспышку коронавируса пытались скрыть: власти Китая начали расследование

7 февраля, 09:18

Смерть врача, который предупреждал о коронавирусе, побудила власти начать расследование

/ Фото: REUTERS/Thomas Peter

Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины направит в провинцию Хубэй инспекционную группу для проведения расследования в связи со смертью врача Ли Вэньляна из-за пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, и подозрением, что местные власти на раннем этапе вспышки этого заболевания проигнорировали заявление медика. Об этом сообщил антикоррупционный регулятор.

"Центральное правительство решило направить в Хубэй и (административный центр провинции) город Ухань инспекционную группу, которая проведет всестороннее расследование, касающееся доктора Ли Вэньляна", – говорится в заявлении, комиссии.

Ли Вэньлян – один из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке пневмонии. Он умер из-за осложнений в результате этой болезни. 30 декабря медик сообщил в социальной сети WeChat об обнаружении новой болезни, "похожей на атипичную пневмонию". На это сообщение тут же отреагировали местные правоохранительные органы – врача обвинили в "распространении слухов" и "серьезном нарушении общественного порядка.

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Ранее СМИ назвали причину, почему Китай скрывал данные о коронавирусе в начале эпидемии.

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Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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Китай пневмония коронавирус

Источник: ТАСС

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