Встреча Трампа с Ким Чен Ыном готовится в Сингапуре – Сандерс

Сегодня, 17:58

Саммит с США сегодня стал главной темой переговоров лидеров двух Корей

Фото: AFP
Фото: AFP

Американская правительственная делегация отправится в ранее установленные сроки в Сингапур для подготовки к встрече лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает ТАСС.

"Команда Белого дома, ведущая подготовку в Сингапуре, отправится, как ранее и планировалось, для подготовки к саммиту на тот случай, если он состоится", – сказала она.

Кроме того, сегодня Ким Чен Ын встретился президентом Южной Кореи. Главной темой переговоров стала подготовка саммита КНДР и США.

Напомним, ранее Госдепартамент США передал КНДР письмо Дональда Трампа об отмене саммита 12 июня в Сингапуре.

При этом американские Вооруженные силы были приведены в повышенную боевую готовность и готовы к действиям "в случае необходимости" в связи с отменой саммита США и КНДР.

В свою очередь, представители КНДР отметили, что "очень сожалеют" о внезапной отмене президентом США Дональдом Тампом саммита с Ким Чен Ыном, который должен был произойти 12 июня в Сингапуре. Они считают, что решение принято "из-за недостатка воли или отсутствия самоуверенности".
США, КНДР, саммит, Трамп, южная корея, Ким Чен Ын

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