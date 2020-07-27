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Вторая попытка: кандидат в президенты Беларуси с запинкой рассказала, чей Крым

27 июля, 23:33

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Она считает, что юридически Крым украинский, фактически – российский

Кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская со второй попытки ответила на вопрос, чей Крым. Первый раз она не смогла конструктивно объяснить свою позицию в отношении незаконной аннексии Крыма Россией журналистам.

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Об этом сообщает "Еврорадио"

После запинки Тихановская ответила, что Крым принадлежит Украине, но уточнила свой ответ.

"Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически – российский. И не мучайте меня больше" – заметила она.

Также ей очень больно из-за того, что "в Украине война, которая разделяет людей и настраивает друг против друга". По словам Тихановской, она – против войны.

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Добавим, что она заявила, что не откажется от участия в выборах в обмен на освобождение из СИЗО ее супруга Сергея Тихановского.

Она считает, что ее муж не позволил бы этого сделать.

"И мои внутренние убеждения не позволят этого сделать. На данный момент я не обменяю мужа на 7 миллионов белорусов (число избирателей в стране – Ред.)", – заявила Тихановская.

Напомним, что 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг. Следственный комитет Белоруссии обвинил Тихановского и еще несколько человек в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии). Тихановский был арестован.

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Ранее сообщалось, что спецслужбы Беларуси взялись за детей оппозиционных политиков.

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Россия выборы война Крым Донбасс Беларусь кандидат в президенты

Источник: Сегодня

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