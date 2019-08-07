Вторая попытка: киргизский спецназ пошел на повторный штурм резиденции Атамбаева

/ Фото: AFP

Киргизский спецназ начал вторую попытку штурма дома экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш под Бишкеком.

Об этом сообщает телекомпания "Апрель".

Спецназ направилась к дому экс-президента. Его сторонники вступили в стычки с сотрудниками силовых структур. Они кидают в спецназ камни.

Ранее сообщалось, что порядка тысячи сторонников Атамбаева заблокировали дорогу на подъездке к дому бывшего президента в селе Кой-Таш. В село прибыли около 300 сотрудников спецназа МВД и ГКНБ, но сторонники Атамбаева не давали им проехать к дому Атмабаева.

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Ближе к ночи из Бишкека к резиденции в Кой-Таше были стянуты дополнительные силы и готовился новый штурм дома. Сторонники Атамбаева также начали отстреливаться. Был ранен в грудь сотрудник спецназа, которому пуля пробила бронежилет.

В то же время дочь Алмазбека Атамбаева – Алия Шагиева – заявила, что ее отец до сих пор находится в Кой-Таше: "Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал, и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше".

Также стало известно, что действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и направился в Бишкек, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

Напомним, это не первый случай, когда правоохранительные органы Кыргызстана интересуются бывшими лидерами государства.

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Так, первый президент Кыргызстана (1990-2005) Аскар Акаев в апреле 2005-го в результате "тюльпановой революции" сложил с себя полномочия президента и бежал в Россию .

Вступивший вслед за ним на должность главы государства Курманбек Бакиев (2005-2010) ушел в отставку в результате второй революции в Кыргызстане. Бежал в Беларусь; на Родине заочно приговорен к 24 годам колонии строгого режима.

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