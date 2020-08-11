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Вторая протестная ночь в Белоруссии подошла к концу: люди разошлись по домам

11 августа, 04:26

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Протестующие заняли разные части города и постоянно перемещались

Вторая протестная ночь в Белоруссии подошла к концу и люди разошлись по домам.

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Люди даже строил баррикады, которые раз за разом сносили силовики. МВД страны рассказало про первого погибшего — в официальную версию его смерти (от взрыва неизвестного устройства в руке).

При этом очагов сопротивления было больше — протестующие заняли разные части города и постоянно перемещались.

Ранее в Минске машины протаранили строй ОМОНа, а протестующие начали строить баррикады на улицах. Участники митингов бросали "коктейли Молотова".

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Тем временем на протестах в Беларуси появились силовики с российскими опознавательными знаками.

Напомним, что после оглашения официальных результатов выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. А в стычках с силовиками в Минске ранили водителя автобуса.

Видео: Telegram-канал Mash

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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выборы протесты Беларусь

Источник: Сегодня

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